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Медведев заявил о продолжении доукомплектования армии России контрактниками

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Алексей Никольский/РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что продолжается работа по доукомплектованию армии России контрактниками. Видео с соответствующего совещания опубликовано на его странице «Вконтакте».

«Мы с вами продолжаем работу по доукомплектованию Вооруженных сил Российской Федерации контрактниками. Сегодня более подробно обсудим ситуацию в Центральном федеральном округе», — сказал Медведев.

Он отметил, что важно концентрировать внимание на эффективных решениях и практиках.

Ранее в Минцифры рассказали подробности о работе единого реестра военнообязанных. Предположительно, его будут применять уже со следующего призыва, то есть осенью. Вся информация о военнообязанном будет содержаться на портале «Госуслуг», там же можно подать заявку-подтверждение об отсрочке от службы в армии. В Кремле подчеркнули, что эта система необходима для устранения бардака, который проявился во время мобилизации в прошлом году. Законопроект принят Совфедом, следующий этап — подписание президентом России.

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