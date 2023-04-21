Le Monde: Франция отказалась предоставить Украине цифровые карты для полетов над Белоруссией

Украина попросила Францию предоставить данные, которые позволили бы украинской авиации и беспилотникам действовать на сверхмалых высотах в Белоруссии, однако Париж отказал в этом, сообщает французская газета Le Monde.

По информации издания, украинские власти запросили у Парижа цифровые карты (Digital Terrain Elevation Data, DTED) территории Белоруссии, которые содержат сведения о рельефе местности и препятствиях, таких как высоковольтные линии, ветряные турбины, а также радары и зенитные батареи.

«Они [карты] объединяют все тактические данные, необходимые для проникновения на сверхмалой высоте, ночью или в условиях плохой видимости», — рассказал источник издания.

Париж подчеркивал, что его поддержка будет неизменной, пока речь идет о защите украинской территории, но не может быть и речи об операциях на территориях других стран.

Le Monde пишет, что Киев, несомненно, уже обращался с этой просьбой к другим поддерживающим Украину странам, но, очевидно, получил отказ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается нападать на Белоруссию. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении.