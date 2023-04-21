МО Украины: Киев, Берлин и Варшава договорились об открытии центра по ремонту Leopard 2

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев, Берлин и Варшава подписали документ о намерении открыть центр по обслуживанию танков украинских сил Leopard 2. Об этом он сообщил в Twitter.

«Прошло заседание «танковой коалиции». Благодарен своим немецкому и польскому коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за непоколебимую поддержку Украины. Сегодня мы подписали письмо о намерениях открыть в Польше центр по обслуживанию и ремонту украинских основных боевых танков Leopard 2», — сказано в сообщении.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее стало известно, что немецкая компания Rheinmetall строит в Румынии военный центр по обслуживанию оружия, которое используется украинскими военнослужащими. Отмечалось, что он будет заниматься обслуживанием самоходных гаубиц, танков Leopard 2 и Challenger, боевых машин пехоты Marder, бронетранспортеров Fuchs и военных грузовиков.

8 апреля в госконцерне «Укроборонпром» заявляли, что украинские танки T-64 начнут ремонтировать и обслуживать на оружейном заводе «Бумар-Лабенди» в польском Гливице. Также сообщалось, что рассматривается возможность совместного обслуживания танков Leopard 2.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.