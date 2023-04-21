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Украинский министр Резников: Киеву дали «зеленый свет» в работе с НАТО по оборонным закупкам

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Olivier Matthys/AP

Киев получил «зеленый свет» на работу с агентством НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA), сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Рад получить зеленый свет тесному сотрудничеству с NSPA. <...> Нам нужны отличные оборонные закупки, чтобы выиграть войну и быть эффективными в будущем», — написал Резников в Twitter.

Министр также подчеркнул, что Украина достигла «беспрецедентного уровня совместимости» с НАТО и де-факто стала «частью пространства безопасности Североатлантического союза». Резников выразил надежду, что это решение ускорит политические шаги по интеграции Украины в НАТО.

20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг совершил визит в Киев. По итогам этой поездки он заявил о согласии всех членов блока с тем, что Украина должна присоединиться к НАТО, однако предложил сосредоточиться на «обеспечении победы Украины над Россией».

Он также сообщил, что с февраля 2022 года альянс направил Киеву €150 млрд помощи.

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