Военкор Коц рассказал о важном рубеже в Артемовске, перешедшем под контроль ЧВК «Вагнер»

За последние дни штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» преодолели очередной психологический оборонительный рубеж украинских войск, который шел через Артемовск (украинское название — Бахмут) по железной дороге. Об этом рассказал военный корреспондент kp.ru Александр Коц. По его словам «музыканты» взяли под контроль ж/д вокзал и продвинулись дальше, отбив многоэтажки, вслед за которыми идет частный сектор.

«У противника остается еще один логистический ручеек через населенный пункт Красное. А также полевые дороги, по которым, впрочем, сейчас может передвигаться только гусеничная техника. В ДНР снова зарядили дожди и колесные машины вязнут в глине. При этом, конечно, все эти пути снабжения простреливаются и нашей артиллерией, и противотанковыми средствами», — продолжил военкор.

Он также напомнил, что с севера и юга Артемовск блокирован российскими десантниками, которые купируют угрозу ударов по городу с флангов.

Утром 21 апреля советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске взята в котел. Однако позднее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг данное сообщение.