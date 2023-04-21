Telegraaf сообщило, что голландские военные тайно обучали ВСУ использованию ЗРК Patriot

Голландские военные в последние недели тайно обучили украинских солдат работе с зенитно-ракетными комплексами Patriot, сообщает издание Telegraaf.

По словам командующего Вооруженных сил Нидерландов Онно Эйхельсхейма, в течение десяти недель украинских военных обучали в месте, где располагается Объединенное наземное командование ПВО Королевской армии страны, — в населенном пункте Вредепил в провинции Лимбург.

Издание отмечает, что это был «чрезвычайно интенсивный ускоренный курс». Украинские военные обучались по 12-15 часов шесть-семь дней в неделю, пишет Telegraaf.

В январе Нидерланды объявили о том, что поставят Киеву две пусковые установки ЗРК Patriot.

19 апреля Минобороны Украины сообщило о прибытии этих систем.