Пушилин проведет работу с советниками по поводу опрометчивых заявлений о ситуации в Артемовске

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что проведет работу со своими советниками после опрометчивых заявлений о ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что наблюдает за тем, как разворачивается «информационная шумиха» из-за «неаккуратных, невыверенных» заявлений о ситуации в Артемовске.

«Я со своими советниками проведу работу, потому что недопустимо в погоне за хайпом делать такие опрометчивые заявления, которые могут навредить ребятам, находящимся на передовой», — сообщил Пушилин.

Он сообщил, что ситуация в Артемовске остается напряженной, российские подразделения продвигаются, но говорить о взятии города как об уже свершившемся факте преждевременно.

Ранее советник Пушилина Ян Гагин заявил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске взята в котел.

В свою очередь основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подчеркнул, что говорить об образовании котла для украинской армии в Артемовске пока рано и что те, «кто болтает языком вперед», создают проблемы.