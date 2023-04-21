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Пригожин предупредил, что говорить об образовании котла для ВСУ в Артемовске рано

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин опроверг попадание группировки ВСУ в котел в Артемовске

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин полагает, что говорить об образовании котла для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) пока рано. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале его пресс-службы.

«Говорить рано, как и ранее они находятся в так называемом оперативном окружении, когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои», — заявил Пригожин.

Он добавил, что те, «кто болтает языком вперед», создают проблемы.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске взята в котел. По его словам, теперь «крышка котла, по сути, захлопнулась».

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские силы продвигаются в Артемовске.

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