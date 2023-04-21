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Медведев предложил использовать «эффективные решения по доукомплектованию армии»

Медведев сообщил о продолжении доукомплектования армии РФ за счет служащих по контракту

Заместитель председателя Совета национальной безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости использовать «эффективные решения» по доукомплектованию армии служащими по контракту на совещании, посвященному данному вопросу.

«Речь идет и о совершенствовании федерального законодательства. Коллеги-полпреды знают, мы регулярно обмениваемся информацией, они делают предложения по совершенствованию правил, законов, актов Минобороны. Безусловно, нужно сконцентрировать свое внимание на эффективных решениях и эффективных практиках. Они есть, собственно, и разные результаты об этом говорят», — подчеркнул Медведев.

В ходе заседания политик обсудил с главами регионов доклады по достигнутым в деле «доукомплектации» показателям. Медведев отметил, что проблемы «всегда есть», но «решения принимаются».

Ранее Медведев выразил мнение, что Британия «была, есть и будет врагом России».

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