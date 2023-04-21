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Верховный суд РФ отказал в реабилитации экс-охранника Сталина, сбежавшего в США

Верховный суд России подтвердил законность принятого решения, согласно которому отказано в реабилитации советского контрразведчика и бывшего охранника Иосифа Сталина Петра Дерябина.

«ВС вынесено определение об удовлетворении представления об отказе в реабилитации», — цитирует заявление суда Life.ru.

Во время Великой Отечественной войны Дерябин являлся сотрудником Смерша, после чего перешёл в НКВД. Тогда же он служил в охране Сталина и даже сопровождал его на конференциях в Ялте, Тегеране и Потсдаме. В 1954 году Дерябин был завербован ЦРУ и бежал в США. В СССР его заочно приговорили к высшей мере наказания — смертной казни.

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