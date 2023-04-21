Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ на Купянском направлении

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что силами российской армии пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населенных пунктов Лиман Первый и Синьковка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР).

Кроме того, на Купянском направлении авиация Вооруженных сил (ВС) России поразила отряды ВСУ в районах Стельмаховки в ЛНР, а также в Синьковке, Тимковке и Першотравневое Харьковской области.

Согласно отчету Минобороны России, близ населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов украинской армии.

В сводке указывается, что за прошедшие сутки потери ВСУ на данном направлении составили свыше 60 военных, также уничтожена боевая бронированная машина, три авто, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские силы продвигаются в Артемовске (украинское название — Бахмут).