Конгрессмены-республиканцы призвали президента США Джо Байдена перестать оказывать Украине «безудержную помощь». Группа из 19 американских политиков всерьёз обеспокоена дальнейшей эскалацией конфликта, передаёт The Hill.

«Безудержная помощь США Украине должна прекратиться, и мы будем категорически против всех будущих пакетов, если они не будут связаны с чёткой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение конфликта», — отмечается в документе, который цитирует Life.ru.

Конгрессмены уверены, что стратегия администрации Байдена, которая заключается в санкциях и непрекращающейся помощи, ведёт лишь к затягиванию конфликта и «ещё большему насилию». Это, в свою очередь, увеличивает угрозу прямого столкновения с Россией. Чтобы избежать непоправимых последствий, политики призывают Белый дом переместить внимание на собственные военные и экономические ресурсы.