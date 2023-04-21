FT: Китай создает кибероружие для контроля над «вражескими» спутниками

Китай разрабатывает кибероружие, которое должно взять под контроль «вражеские спутники», используемые для разведки и передачи данных. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на утекшие в сеть секретные материалы Пентагона.

«Согласно просочившемуся отчету американской разведки, Китай создает высокотехнологичное кибероружие, чтобы захватить контроль над вражескими спутниками, делая их бесполезными для передачи данных или наблюдения в военное время», — отмечается в публикации, которую цитирует Life.ru.

Пекин сделал первостепенной целью развитие технологий, помогающих контролировать информацию, полагает американская разведка. По ее данным, Китай будет проводить кибератаки, нацеленные на имитацию сигналов, аналогичных тем, которые получают иностранные спутники от операторов. Это позволит захватить управление над ними или просто нарушить их работу.