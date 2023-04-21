Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

FT: Китай создает кибероружие для контроля над «вражескими» спутниками

Китай разрабатывает кибероружие, которое должно взять под контроль «вражеские спутники», используемые для разведки и передачи данных. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на утекшие в сеть секретные материалы Пентагона.

«Согласно просочившемуся отчету американской разведки, Китай создает высокотехнологичное кибероружие, чтобы захватить контроль над вражескими спутниками, делая их бесполезными для передачи данных или наблюдения в военное время», — отмечается в публикации, которую цитирует Life.ru.

Пекин сделал первостепенной целью развитие технологий, помогающих контролировать информацию, полагает американская разведка. По ее данным, Китай будет проводить кибератаки, нацеленные на имитацию сигналов, аналогичных тем, которые получают иностранные спутники от операторов. Это позволит захватить управление над ними или просто нарушить их работу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях