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Минобороны заявило о боях штурмовых отрядов ВС России в западной части Артемовска

Министерство обороны РФ сообщило, что российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут).

По заявлению ведомства, российские Воздушно-десантные войска «пресекают попытки противника контратаковать на флангах» и оказывают поддержку штурмовым отрядам. Как говорится в сводке МО РФ, авиация совершила восемь вылетов для поддержки штурмовых отрядов, артиллерия выполнила 69 огневых задач. Также ведомство отчиталось о поражении подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино ДНР.

Всего, по данным МО РФ, за сутки на Донецком направлении уничтожено до 310-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» ВСУ.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что силы ЧВК «Вагнер» контролируют около 90% Артемовска.

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