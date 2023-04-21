Politico: Остин попытается успокоить союзников после «слива» документов Пентагона

Основной задачей главы Пентагона Ллойда Остина будет показать, что США уверены в себя и после «слива» разведданных Минобороны страны, пишет Politico.

Напомним, в секретных документах содержались отрицательные прогнозы касательно конфликта на Украине, а детали будущего контрнаступления армии страны.

Один из пожелавших сохранить анонимность дипломатов заявил, что неуверенность Америки в успехе ВСУ никак не повлияет на поддержку Киева. Будущая встреча в «Рамштайне» «должна пройти очень хорошо», заметил он.

Глава оборонного ведомства Остин сможет успокоить представителей Украины и американских союзников, дабы военные поставки киевскому режиму продолжились в прежнем режиме.

Ранее в России заявляли, что американские поставки вооружений Украине не повлияют на выполнение всех целей спецоперации.