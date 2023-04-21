Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Politico: Остин попытается успокоить союзников после «слива» документов Пентагона

Основной задачей главы Пентагона Ллойда Остина будет показать, что США уверены в себя и после «слива» разведданных Минобороны страны, пишет Politico.

Напомним, в секретных документах содержались отрицательные прогнозы касательно конфликта на Украине, а детали будущего контрнаступления армии страны.

Один из пожелавших сохранить анонимность дипломатов заявил, что неуверенность Америки в успехе ВСУ никак не повлияет на поддержку Киева. Будущая встреча в «Рамштайне» «должна пройти очень хорошо», заметил он.

Глава оборонного ведомства Остин сможет успокоить представителей Украины и американских союзников, дабы военные поставки киевскому режиму продолжились в прежнем режиме.

Ранее в России заявляли, что американские поставки вооружений Украине не повлияют на выполнение всех целей спецоперации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях