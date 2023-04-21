МИД КНР: ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Пекина и Москвы

Официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил, что ни одна страна не имеет права встревать между КНР и РФ. Таким образом дипломат высказался на брифинге 21 апреля.

Отмечается, что таким образом представитель внешнеполитического ведомства в ответ на запрос издания ТАСС высказался о заявлении главы американского Минфина Джанет Йеллен.

Накануне министр заявила, что поддержка, оказываемая Пекином Москве, является тревожным знаком и указывает на то, что КНР «несерьезно» заявляет о желании завершить украинский кризис.

«Китай и Россия всегда придерживались принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, мы выработали новый тип отношений между крупными державами, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Никакое иностранное государство не имеет права вмешиваться (в отношения КНР и РФ)», — цитирует дипломата Общественная служба новостей.