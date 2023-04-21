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Bloomberg: платежи в Индию за оружие РФ приостановлены из опасений санкций США

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Danish Ismail/Reuters

Индия перестала оплачивать долларовые платежи за российское оружие, которое Москва продает Дели, из-за опасений вторичных санкций. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что стороны ищут механизм оплаты, который бы устраивал бы обе стороны и не подпадал бы под санкции США. Один из источников рассказал о том, что перевод Индии в размере более $2 млрд задерживается примерно на год. Также РФ прекратила предоставление кредита на запчасти на сумму порядка $10 млрд и грядущую поставку систем С-400.

Агентство подчеркивает, что Индия является крупнейшим импортером российского оружия. Уточняется, что российская сторона не спешит принимать оплату за оружие в рупиях из-за волатильности курса. В свою очередь Дели также не хочет проводить оплаты в рублях из-за возможного невыгодного курса.

В феврале агентство Reuters писало, что Соединенные Штаты впервые выставили на авиасалоне в Бангалоре свой самый инновационный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 вместе со сверхзвуковым бомбардировщиком Rockwell B-1 Lancer и истребителем Super Hornet, пытаясь сместить внимание Индии с ее традиционного поставщика военных самолетов — России.

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