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Владимир Рогов сообщил о попытке ВСУ применить химоружие на Запорожском направлении

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РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили на Запорожском направлении химическое оружие.

По словам Рогова, в результате применения запрещенного оружия пострадал один российский военный. Отравляющее вещество сбросили с беспилотника.

«Наши бойцы оперативно отреагировали — серьезно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий... На случай повторного подобного нападения на передовую доставлены комплекты химзащиты», — сообщил политик.

Ранее зампостпреда РФ в Совбезе ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия будет привлекать внимание к теме использования химоружия Вооруженными силами Украины. 8 февраля ООН призвала Россию передать в ОЗХО имеющиеся данные о применении химоружия Украиной.

В феврале СК РФ заявили о расследовании сообщений о применении химоружия ВСУ.

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