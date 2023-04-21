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Командующий ВС Украины Олещук выложил свое фото на фоне установки ЗРК Patriot

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Radovan Stoklasa/Reuters

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук разместил свою фотографию на фоне установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua».

«По факту уже имеем на вооружении современные западные зенитные ракетные системы: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие», — рассказал он.

По словам Олещука, количество боевой техники пока небольшое.

«Чтобы паззл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, воздушным силам нужен F-16!» — указал командующий Воздушных сил Украины.

Ранее Олещук перечислил проблемы ВСУ, которые, по его мнению, смогут решить только истребители F-16.

До этого спикер ВС Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинской противовоздушной обороне (ПВО) нечем сбивать новый вид авиабомб, которые производит Россия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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