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Столтенберг: Зеленский принял приглашение посетить июльский саммит НАТО в Вильнюсе

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Ukrainian Presidential Press/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля. Об этом он заявил по прибытии в немецкий Рамштайн на встречу НАТО по Украине, трансляция велась на сайте НАТО.

«Я пригласил его (Владимира Зеленского. — «Газета.Ru») посетить саммит, и он принял приглашение на предстоящий саммит в Вильнюсе в июле», — заявил Столтенберг.

Также Столтенберг заявил, что страны НАТО и их партнеры обсудят на встрече контактной группы по Украине в немецком Рамштайне вопрос предоставления Киеву различных типов самолетов.

Накануне он во время визита в Киев заявил, что Украина со временем станет членом НАТО. Столтенберг оценил объем предоставленной Киеву странами НАТО помощи в $150 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время нет ни одного барьера, мешающего приглашению Украины в НАТО.

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