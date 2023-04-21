Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что сейчас не время обсуждать вступление Украины в НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не может обсуждаться, пока в стране продолжается вооруженный конфликт. Об этом он заявил в эфире ZDF.

«Дверь (в НАТО. — «Газета.Ru») приоткрыта, но сейчас не время принимать решения по этому вопросу», — заявил он.

Писториус отметил, что на такой шаг нельзя идти «просто из чувства солидарности». Он добавил, что необходимо сначала завершить конфликт на Украине и после этого взвесить решение о вступлении Украины в альянс.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев заявил, что Украина со временем станет членом альянса. Столтенберг также оценил объем предоставленной Киеву странами НАТО помощи в $150 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время нет ни одного барьера, мешающего приглашению Украины в НАТО.

6 апреля газета Financial Times сообщала о том, что все члены НАТО согласны, что вступление Украины в альянс пока невозможно.