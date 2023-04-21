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В ЛНР назвали маловероятным наступление Киева в ближайшие две недели

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AP

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев не сможет наступать в ближайшие две недели из-за неблагоприятных погодных условий. Его слова приводит РИА Новости.

«Побывав на Донецком направлении, могу сказать, что неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель», — сказал эксперт.

Также он отметил, что это маловероятно на Купянском и Краснолиманском направлениях. По его словам, в настоящее время из-за погоды не возможна полноценная аэроразведка, а из-за распутицы — использование тяжелой бронетехники.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже ведут обещанное контрнаступление — оно идет в Донбассе на четырех направлениях. По ее словам, контратака носит стратегический характер для возврата территорий, поэтому ее нельзя расценивать только как наступательные действия.

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, почему действия украинских войск пока нельзя считать наступлением.

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