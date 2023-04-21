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FT: утечки из Пентагона показали, что Китай готовит кибероружие для захвата спутников

FT заявило, что Китай создает кибероружие для захвата контроля над вражескими спутниками

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Утечки из Пентагона показали, что Китай разрабатывает кибероружие для захвата спутников противника. Об этом сообщает The Financial Times.

«Китай создает сложное кибероружие, чтобы «захватить контроль» над вражескими спутниками, делая их бесполезными для передачи данных или наблюдения в военное время», — сообщает издание.

Задачей Китая при этом называют «сбой, использование и кражу» спутников.

По заявлению издания, роль спутников была наглядно продемонстрирована событиями 24 февраля, когда российские хакеры заблаговременно добились прекращения работы спутниковой сети Viasat. Однако, тогда атака осуществлялась на компьютерные сети, управляющие спутниками. В Китае, по данным FT, планируют применить более «изощренный подход».

«Наиболее амбициозные планы кибератак предполагают имитацию сигналов операторов вражеских спутников с целью захватить контроль над ними или заставить их неверно функционировать в критические моменты сражения», — говорится в материале.

Ранее экс-спичрайтер президента США Джорджа Буша Марк Тиссен назвал тот факт, что из-за «какого-то ребенка» была, по-видимому, раскрыта деятельность американских шпионов в Народно-освободительной армии КНР, свидетельством «вопиющей некомпетентности» в Пентагоне.

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