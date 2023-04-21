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РИА Новости: оператор дрона из ЧВК «Вагнер» рассказал, почему проще работать ночью

Использование тепловизора на тактическом дроне типа «Мавик» в ночных условиях значительно упрощает выявление позиций ВСУ, рассказал РИА Новости боец ЧВК «Вагнер».

«Работаем иногда ночью – с «тепляком» (тепловизор. – «Газета.Ru».). С «тепляком» все вообще хорошо видно – видно снайперов, видно огневые точки противника», — отметил военный.

Он отметил, что ночью температура падает и это позволяет эффективней проводить авиаразведку.

«Вон, они стреляют. Видишь, вспышки видно, у них (ВСУ. – «Газета.Ru») там «контакт» (боестолкновение. – «Газета.Ru») с другим нашим взводом. Вот еще вылез один», — рассказал боец во время проведения разведки.

Ранее российские военные успешно применили противодронное ружье «Гарпия» под Донецком против коптера DJI Mavic Pro, который используется в том числе и как ударный дрон.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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