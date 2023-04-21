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В Госдуме заявили, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО

Депутат Госдумы Ивлев заявил, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО

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«Газета.Ru»

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО, сообщает РИА Новости.

«Для России вступление Украины в НАТО — это появление источника постоянной военной опасности. Россия не может такого позволить и не допустит», — заявил Ивлев.

Таким образом Ивлев прокомментировал заявления генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что Киев в будущем может вступить в военный альянс.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев «перевел» слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе.

По мнению Медведева, слова «со временем» значат, что Украина может вступить в альянс, когда части ее территории будут принадлежать Польше, Венгрии и Румынии.

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