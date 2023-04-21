В КНДР заявили, что ядерное оружие стране необходимо не для статуса, а для защиты от США, сообщает РИА Новости.

Глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи отметила, что обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров. Кроме того, требование о денуклеаризации со стороны «большой семерки» (G7) в КНДР рассматривают как грубое вмешательство во внутренние дела.

«Уточняю, что суть обладания КНДР ядерным оружием заключается в вынужденном обладании им только лишь в целях защиты от угрозы США, а не в целях получения чьего-то признания. Пусть США и Запад сто лет, тысячу лет не признают, но наш статус как обладателя ядерного оружия останется неопровержимой и несомненной правдой», — заявила глава северокорейского МИД.

Ранее главы МИД G7 приняли заявление с пунктами по Украине, КНДР и санкциям против России.

Страны «большой семерки» осудили запуски баллистических ракет Пхеньяном, которые, согласно заявлению, нарушили несколько резолюций Совбеза ООН и выступили за осуществление полной денуклеаризации КНДР.