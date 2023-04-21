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Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях Украины

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Global Look Press

Воздушную тревогу объявили в трех областях на востоке Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, передает РИА Новости.

По информации онлайн-карты, воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях Украины.

Ранее воздушную тревогу объявляли во Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Житомирской и Сумской областях Украины.

Также воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области. Сирены начали звучать в 0:37 по московскому времени.

10 октября Вооруженные силы РФ стали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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