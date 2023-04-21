Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях Украины

Воздушную тревогу объявили в трех областях на востоке Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, передает РИА Новости.

По информации онлайн-карты, воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях Украины.

Ранее воздушную тревогу объявляли во Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Житомирской и Сумской областях Украины.

Также воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области. Сирены начали звучать в 0:37 по московскому времени.

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