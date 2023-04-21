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Минобороны России: артиллерия группировки «Центр» поразила около ста целей ВСУ

Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» подполковник Александр Савчук заявил, что артиллеристы группировки поразили около ста целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Савчук сообщил РИА Новости.

«Артиллерия группировки «Центр» с применением комплексов разведки нанесла огневое поражение по около 100 целям противника», — сказал он.

По словам офицера, на Торском и Червонодибровском участках украинские войска из числа 81-й аэромобильной бригады, 58-й мотопехотной бригады, а также штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады попытались атаковать позиции подразделений ВС РФ. Савчук отметил, что ВСУ понесли потери и были отброшены на ранее занимаемые позиции.

Помимо этого, указал подполковник, на Краснолиманском направлении экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 армейской авиации группировки «Центр» смогли нанести удары с применением неуправляемых ракет по сосредоточению украинской техники и живой силы.

Начальник пресс-центра подчеркнул, что оперативно-тактическая авиация группировки продолжает наносить бомбовые удары по критически важным объектам Вооруженных сил Украины.

Ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщал, что на Купянском направлении российские военнослужащие боеприпасами «Краснополь» уничтожили украинские танк и реактивную систему залпового огня (РСЗО).

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