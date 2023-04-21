Блинкен переговорил с главкомом ВС Судана и главой СБР и призвал к прекращению огня

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен переговорил с главкомом Вооруженных сил Судана Абделем Фаттахом Бурханом и главой Сил быстрого реагирования страны (СБР) Мухаммедом Дагло. Блинкен призвал стороны к общенациональному прекращению огня не менее чем до 23 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент США.

«Секретарь поговорил с генералом Абделем Фаттахом Бурханом и генералом Мухаммедом Хамданом Дагло. Блинкен призвал обоих военных лидеров ввести и поддерживать общенациональное прекращение огня и не менее чем до конца Ид аль-Фитра 23 апреля», — отмечается в заявлении.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают ни одной из сторон конфликта в Судане.

Конфликт между ВС Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало, перешел в открытую фазу утром 15 апреля.