«РВ»: российский спецназ уничтожил колонну бронетехники ВСУ под Донецком

Под Донецком российский спецназ уничтожил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

Бойцы ВСУ на иностранной бронетехнике предприняли попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Водяное под Донецком. Однако российские военнослужащие смогли дать им отпор и противник вынужден был отступить.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, запечатлен взрыв одной из бронемашин.

Ранее Вооруженные силы Украины предприняли попытку контрнаступления под Угледаром в ДНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.