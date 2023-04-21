Washington Post: США уговаривали Украину оставить Артемовск, считая, что ВСУ его не удержат

Вашингтон предупреждал Киев о том, что украинские войска на удержат город Артемовск (украинское название — Бахмут) и призывал власти Украины оставить населенный пункт. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на секретные документы Пентагона и разведки США, которые попали в социальные сети.

Газета утверждает, что Соединенные Штаты еще в январе заявляли киевским властям, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут в скором времени окружены российскими войсками. В публикации отмечается, что «неуклонное» продвижение российской армии с ноября 2022 года «поставило под угрозу» возможность ВСУ удерживать город.

По информации издания, в США предполагали, что ВСУ будут окружены в случае, если они не выведут войска в течение февраля. The Washington Post отмечает, что украинские власти проигнорировали эти предупреждения.

Кроме того, в материалах сообщается, что Соединенные Штаты рекомендовали Украине направить против Вооруженных сил Российской Федерации «улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения» — сочетание артиллерии и ракет класса «земля — воздух».

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявлял, что малые группы украинских войск предпринимают попытки бежать из Артемовска или сдаться в плен.