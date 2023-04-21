РИА Новости: боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как уводят дроны противника в Артемовске

ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут) часто приходится менять траекторию полета своих дронов из-за высокой насыщенности противодронного оружия в этом районе, рассказал боец ЧВК «Вагнер» РИА Новости.

«Это ружье, работаю по дронам противника. Тут тумблер включения у него и каналы, которые переключаю и «ловлю» их сигналы. <…> Вчера поймал одну «птицу» (дрон. – «Газета.Ru».), сейчас их меньше уже становится», — сказал боец.

Он указал, что иногда беспилотники прилетают в тыл «Вагнера», но зачастую их перехватывают и используют уже в своих интересах. «Бывает, что дроны пролетают к нам в тыл — но в тылу еще проще работать. «Птица» уже выбраться не может, забираем себе», — сказал военнослужащий.

Отмечается, что ВСУ охотятся за российскими военными, сбивающими дроны. В частности, рассказывая о своей боевой работе, боец показал последствия недавнего обстрела его позиции из миномета.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что малые группы украинских войск пытаются бежать из Артемовска или сдаться в плен.