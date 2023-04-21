В ДНР сообщили, что ВСУ третий раз за ночь обстреляли Донецк из артиллерии калибра НАТО

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий раз за ночь обстреляли город Донецк из ствольной артиллерии калибра 155 мм образца НАТО. Об этом сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

По данным представительства, украинские войска выпустили по Кировскому району города восемь снарядов калибра 155 мм.

Ранее в ДНР заявляли, что украинские военнослужащие утром 20 апреля возобновили обстрел Донецка, выпустив по городу девять снарядов калибра 155 мм.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.