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В ДНР сообщили об обстреле Донецка украинскими войсками из артиллерии натовского калибра

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 21 апреля за пять минут два раза обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из ствольной артиллерии калибра 155 мм образца НАТО. Об этом сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

«Зафиксирован обстрел по направлению: 0:10 — н.п. Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм», — говорится в публикации.

Через пять минут, в 0:15, был зафиксирован еще один обстрел.

«0:15 — н.п. Тоненькое — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — добавили в СЦКК ДНР.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска утром 20 апреля возобновили обстрел Донецка, выпустив по городу девять снарядов калибра 155 мм.

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