«Страна»: в Киевской области прозвучали взрывы

В Киевской области слышны взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Сообщают о взрывах в Киевской области», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области объявили воздушную тревогу. По данным официального ресурса для оповещения населения, сирены начали звучать в 0:37 (мск).

До этого сообщалось, что воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Отмечалось, что воздушная тревога зазвучала в 0:08 мск в Полтавской области. Затем она охватила остальные области страны, а также подконтрольные киевским властям районы Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.