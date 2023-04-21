Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Страна»: в Киевской области прозвучали взрывы

close
100%
Depositphotos

В Киевской области слышны взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Сообщают о взрывах в Киевской области», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области объявили воздушную тревогу. По данным официального ресурса для оповещения населения, сирены начали звучать в 0:37 (мск).

До этого сообщалось, что воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Отмечалось, что воздушная тревога зазвучала в 0:08 мск в Полтавской области. Затем она охватила остальные области страны, а также подконтрольные киевским властям районы Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях