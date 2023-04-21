Воздушную тревогу вновь объявили в Киеве и области

Воздушную тревогу снова объявили в Киеве и Киевской области. Об этом говорят данные официального ресурса для оповещения населения, передает ТАСС.

Отмечается, что сирены начали звучать в 0:37 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Отмечалось, что воздушная тревога зазвучала в 0:08 мск в Полтавской области. Затем она охватила остальные области страны, а также подконтрольные киевским властям районы Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.