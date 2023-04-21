Президент Колумбии подтвердил отказ поставлять оружие Украине после переговоров с Байденом

Президент Колумбии Густаво Петро подтвердил отказ поставлять оружие Украине после переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, сообщает ТАСС.

Петро отметил, что Байден предлагал ему направить на Украину оружие российского производства, проданное колумбийской армии — в частности, боевые вертолеты.

«Позиция нынешнего правительства заключается в том, что они не будут использоваться на войне. Они не будут отправлены на Украину, они не будут отправлены в Россию», — заявил Петро.

Ранее в администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля заявили, что в данный момент Сеул не идет на поставки оружия Киеву, чтобы сохранить стабильные отношения с Москвой.

19 апреля президент Южной Кореи впервые допустил возможность поставок оружия Украине в случае «массовых жертв среди гражданского населения».