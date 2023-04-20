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WP: Украина якобы планировала атаки на ВС РФ в Сирии с задействованием курдов

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Baderkhan Ahmad/AP

Главное управление разведки Министерство обороны Украины якобы разрабатывало планы по проведению скрытых атак на российские войска в Сирии при участии курдских вооруженных формирований. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на секретную документацию Пентагона и американской разведки, которая, предположительно, попала в соцсети.

В публикации отмечается, что прошедшей зимой украинская разведка начала прорабатывать операцию, но уже в декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский распорядился прекратить данные действия. В Минобороны Украины предполагали, что реализация данного плана повлияет на переброску бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и российских военнослужащих с Украины в Сирию.

Ранее стало известно, что Египет в марте 2023 года после переговоров с американскими чиновниками приостановил план тайных поставок ракет России и вместо этого решил производить боеприпасы для Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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