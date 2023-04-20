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РИА Новости: артиллерия РФ нанесла удар по крупному опорному пункту ВСУ на запорожском направлении

Артиллеристы Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удар по крупному опорному пункту украинских военных на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира артиллерийского расчета.

По его словам, подразделение нанесло удар по крупному опорному пункту противника на запорожском направлении.

Командир артиллерийского расчета подчеркнул, что по данным разведки, ВСУ понесли потери в личном составе, а также материально-технической базе. Он подчеркнул, что в текущий момент опорный пункт находится в зоне огневого контроля российской стороны.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российская армия готова отразить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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