Белый дом: США разместят войска недалеко от Хартума на случай эвакуации посольства

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США еще не приняли решение относительно эвакуации своего посольства в Хартуме, однако намерены разместить неподалеку своих военных на случай такой необходимости. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кирби, президент США Джо Байден распорядился перебросить американские войска в один из близлежащих районов на тот случай, если эвакуация американского дипломатического персонала все же потребуется.

Он добавил, что Байден принял данное решение в течение «последних пары дней».

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подтвердил, что автомобили американского посольства в столице Судана — Хартуме — попали под обстрел 17 апреля.

Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.