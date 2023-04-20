В Минобороны Эстонии заявили, что отправят Украине артиллерийские снаряды калибром 155 мм

Руководитель Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Таллин отправит Украине артиллерийские снаряды калибром 155 миллиметров, что является частью соглашения Европейского союза об отправке украинской стороне одного миллиона снарядов. Об этом сообщает РИА Новости.

Певкур подчеркнул, что последний пакет помощи Эстонии состоит из артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, Эстония безвозмездно передаст Вооруженным силам Украины приборы ночного видения и боеприпасы к стрелковому оружию.

Министр подчеркнул, что данная инициатива с беспрецедентной скоростью прошла через институты Евросоюза.

«Завтра в Рамштайне я также встречусь с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, с которым мы обсудим, как и чем еще Эстония может помочь Украине», — подчеркнул Певкур.

Ранее стало известно, что руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает неспособность ЕС исполнить свое решение о совместных закупках боеприпасов для Киева проверкой на независимость союза.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.