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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди заявил об участии сына Коннора в боях на Украине

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Global Look Press

Претендующий на пост президента США Роберт Кеннеди — младший заявил, что его сын Коннор принимал участие в боевых действиях на территории Украины. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

По его словам, его сын вступил в отряд специального назначения, а также участвовал в харьковской наступательной операции.

Ранее Роберт Кеннеди – младший заявил, что в США замалчивается тот факт, что России невозможно противостоять на Украине.

По словам Кеннеди-младшего, конфликт на Украине является огромной проблемой для Вашингтона. Он пояснил, что конфликт на Украине способствует сближению России и Китая, что является худшим исходом для США.

До этого Кеннеди подал заявку на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2024 года.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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