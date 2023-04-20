Советник Пушилина Гагин: отряды ВСУ пытались бежать из Артемовска или сдаться в плен

Советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что малые группы украинских войск пытаются бежать из Артемовска (украинское название Бахмут) или сдаться в плен.

Он утверждает, что украинская сторона несет большие потери ежедневно и вытеснена на западные окраины, куда практически нет доступа для подвоза боеприпасов, ротации военнослужащих, и вывоза раненых, так как дороги под обстрелом российской артиллерии.

«Украинский гарнизон практически обречен. Сейчас есть прецеденты, когда они бегут малыми группами... Есть и те, кто сдается в плен, кто пытается сбежать из города», — сказал Гагин, отметив, что говорить о системном отступлении ВСУ нельзя.

Говоря о разрушениях в городе, чиновник сказал, что оценить ущерб можно будет только после прекращения на месте боестолкновений.

Ранее солдат Вооруженных сил Украины рассказал о потерях за один день боев в Артемовске.