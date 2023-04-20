СБУ: попытка угнать российский самолет закончилась обстрелом украинского аэродрома

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что попытка угнать российский самолет в июле 2022 года закончилась ракетным обстрелом аэродрома «Канатово» и гибелью украинских военных. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СБУ отметили, что операцию проводили несмотря на замечания службы и без необходимого согласования. Российской стороне удалось получить сведения о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов и обстрелять аэродром «Канатово».

В ведомстве подчеркнули, что российский пилот согласился перейти на украинскую сторону и прилететь на украденном самолете, но вместо этого ВС РФ нанесли удар по аэродрому, в результате которого командир воинской части погиб, а 17 военнослужащих ВСУ получили ранения. Взлетная полоса, другая техника и здания в результате этого получили значительные повреждения, отмечается в публикации.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская армия высокоточным оружием поразила военный аэродром «Канатово», где находилась авиационная техника украинских воздушных сил.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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