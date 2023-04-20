В Пентагоне сообщили, что авиация США продолжает разведывательные полеты над Черным морем

Представитель Европейского командования Пентагона заявил, что авиация США продолжает активные разведывательные полеты над Черным морем и не намерена от них отказываться. Его слова приводят РИА Новости.

«Летательные аппараты разведки и наблюдения ВВС США продолжают активные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем», — заявил он.

По его словам, такие полеты будут продолжены по соответствующим международным правилам.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные портала Flightradar24 и информированный источник сообщили, что США прекратили полеты своих стратегических беспилотников Global Hawk над Черным морем после 21 марта. Последний раз Global Hawk выполнил полет над акваторией Черного моря напротив берегов Крыма 21 марта.

В марте сообщалось, что США изменили маршруты полета стратегических беспилотников Global Hawk после инцидента с дроном Reaper, упавшим в Черное море.