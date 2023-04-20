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В Запорожской области спецназ Росгвардии обнаружил 35 килограммов взрывчатки

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РИА Новости

Спецназ Росгвардии обнаружил тайник со взрывчаткой в Запорожской области, в которой было 35 кг взрывчатых веществ. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Схрон был замечен рядом с населенным пунктом. На распространенном видео, бойцы Росгвардии со служебной собакой проводят разведку местности, затем показаны взрывчатые вещества.

28 марта сообщалось, что бойцы Росгвардии обнаружили крупные тайники с иностранным оружием и боеприпасами на территории Луганской народной республики (ЛНР).
Отмечается, что спецназ Росгвардии в ходе осмотра населенных пунктов нашел в нежилом здании схрон, в котором хранились гранатомет RPG-75M (производства Чехословакии), снаряды, мины со взрывателями, гранаты, огнестрельное оружие и более 6,5 тысячи патронов, в том числе иностранного образца.

Ранее Росгвардия сообщала о предотвращении взрыва на линии электропередачи в ДНР.

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