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Сенаторы США недовольны оправданиями Белого дома об утечке документов Пентагона

Представители обеих партий выразили недовольство тем, как Белый дом оправдывает утечку секретных документов Пентагона, пишут западные СМИ.

Так, большинство сенаторов не понимают, как Пентагон допустил подобное, и назвали оправдания администрации «бюрократической галиматьёй». Некоторые демократы также выразили опасения относительно количества людей, которые имеют доступ к большому объёму конфиденциальной информации.

Ранее в Сеть утекли секретные документы Пентагона, многие из которых касались Украины.

Как писала Общественная служба новостей, Пентагон начал приводить проверку списков людей, которые являются адресатами рассылки секретных данных, после того как была зафиксирована крупнейшая за последнее десятилетие утечка разведданных.

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