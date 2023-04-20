МО Нидерландов: Амстердам примет участие в совместной закупке снарядов для Украины

Нидерланды примут участие в совместной закупке снарядов калибром 155 мм для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

«Нидерланды примут участие в двух инициативах, направленных на совместную закупку артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

В рамках первой инициативы власти страны сделают взнос в размере €130 млн в Европейское оборонное агентство. Еще €130 млн евро пойдут на совместную с Германией закупку военной техники.

Ранее газета Politico писала о том, что в ЕС не могут договориться о покупке боеприпасов для Украины на €1 млрд. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что Франция и Польша спорят о том, кто должен получить совместные контракты ЕС на закупку боеприпасов — только европейские фирмы или также американские и британские компании.

Переговоры по этому вопросу, скорее всего, продолжатся на следующей неделе.