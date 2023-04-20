Столтенберг: НАТО рассмотрит на саммите в Вильнюсе гарантии безопасности для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, который пройдет летом, будет поднят вопрос гарантии безопасности Украины. Об этом он сказал во время пресс-конференции, проходившей на Украине, передает ТАСС.

«Я понимаю, что президент Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе поднимет вопросы членства Украины и гарантий безопасности для Украины, это будет в числе приоритетов повестки дня», — заявил Столтенберг.

По его словам, главной целью Североатлантического альянса остается обеспечение победы Украины. Столтенберг добавил, что победа Киева будет путем к тому, чтобы «вести осмысленную дискуссию о будущем членстве Украины».

Ранее посол Литвы в НАТО Дейвидас Матуленис назвал вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе «самым сложным вопросом в НАТО». По его мнению, Украина должна постепенно включаться в НАТО, но пока неясно, как это будет сделано. По его словам, сегодня достаточно сложно ответить, какие решения ожидаются в отношении Украины.

3 апреля генсек НАТО заявил, что Украина может стать членом альянса только после окончания конфликта с Россией в пользу Киева.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.