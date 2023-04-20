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Власти Запорожской области заявили, что ВСУ заняли серую зону в регионе

Врио главы Запорожской области Балицкий: ВСУ заняли серую зону на линии соприкосновения

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала «Россия 24», что украинские войска заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения.

По его словам, речь идет о селе Каменка. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались в зеленой полосе, где аккумулируют свои силы.

«Это не может не беспокоить, но отслеживаем ситуацию, ситуация находится под контролем у военных», — добавил Балицкий.

Ранее Балицкий говорил о готовности войск России отразить наступление ВСУ в Запорожской области. Он добавил, что вся материально-техническая база в области готова к отражению возможного наступления.

До этого заместитель министра обороны Украины Анна Моляр говорила, что ВСУ уже ведут обещанное контрнаступление. Оно идет в Донбассе на четырех направлениях.

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